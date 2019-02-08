Son Dakika Haberleri: Oriental Fashion Show

Oriental Fashion Show

32 dakika önce

Doğu kültürünün güzelliğini ve ihtişamını onurlandıran Oriental Fashion Show, Paris Haute Couture Haftası ile aynı anda yapıldı.

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22-23 Ocak 2019 tarihlerinde, iki gün boyunca 11 farklı ülkeden 12 tasarımcı 2019 Sonbahar/Kış koleksiyonlarını ve mücevherlerini tanıttı. Paris Haute Couture haftası sırasında yapılan bu özel defile, en son Kasım ayında İstanbul'da Raffles Hotel'de yapılmıştı. Paris'de 29. Kere düzenlenen Oriental Fashion Show'da Türkiye'den Tophills markası mücevherlerini sundu.

Koleksiyonlarını sunan markalar şunlardı:

Filali Couture (Fas), Slava Zaitsev (Rusya), Saher Okal (Filistin) "Lines of Life" için Humanity Crew ile işbirliği içinde, Karim Kadid (Cezayir), Zines Couture (Fas), Abed Mahfouz (Lübnan) , Keti Chkhikvadze (Gürcistan) , Mouna Benbraham (Tunus), Nabil Younes (Libya), Raishma (Pakistan), Hany el Behairy (Mısır). Tüm kreasyonlar, Hann Zade - Tophills (Türkiye) mücevherleriyle yer aldı.

- Modanın kalbinde…

Nüfus göçlerinin global bir mücadele haline geldiği bir dönemde insani taahhüt 29. edisyonun teması olarak her zamankinden daha güncel bir şekilde öne çıkıyor. Önemli insani değerlerin yayılması için etki alanından yararlanan Oriental Fashion Show, bu doğrultuda sivil toplum kuruluşu Humanity Crew tarafından gerçekleştirilen çalışmaları Filistinli tasarımcı Saher Okal aracılığıyla dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Uluslararası yardım kuruluşu Humanity Crew, yerlerinden edilmiş göçmenlere psikolojik, zihinsel ve fiziksel sağlık gelişimi için psiko-sosyal destek sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:38 Kaynak: Bültenler

Paris, Güncel
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