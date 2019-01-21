Oriental Fashıon Show Paris'te Yapılıyor

Görkemli tasarımı ve estetiği ile doğunun güzelliğini kutlayan bu Paris sarayının kalbinde, on iki tasarımcı İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını sunacak. Oriental Fashion Show'un en yeni edisyonu, türlerin ve kimliklerin füzyonuna övgü niteliğinde. Kültürleri bir araya getiren bu önemli etkinlik, doğu ile batının bilgi birikimini moda ile buluşturan mükemmel bir ortak yaşamı öne çıkarmayı amaçlıyor.

PARİS HAUTE COUTURE HAFTASINDA DOĞU RÜZGARLARI ESECEK

Kültürleri kendine mal etme yaklaşımını eleştirdiğimiz bir dönemde Oriental Fashion Show, sınırları aşan moda sevgisini kutlayarak kültürel çeşitliliği her zamankinden daha güçlü bir sesle savunuyor.

Podyuma çıkacak olan lüks ve ihtişam timsali koleksiyonlar, Mısır, Lübnan, Filistin, Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Gürcistan, Pakistan, Rusya'dan modacıların ve Türkiye'den bir mücevher tasarımcısının kreasyonları ile bu meşakkatli çalışmaları gerçekleştiren zanaatkarların emeğini mükemmel bir şekilde gözler önüne serecek.