Origami yarışmasında ödüller verildi

Bursa Kent Konseyi'nin destekleriyle düzenlenen kağıt katlama sanatı 'Origami' yarışmasında kazananlar belli oldu.



Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Bursa Uluyama Türk Japon Kültür Derneği işbirliğiyle ilk ve ortaokul öğrencileri arasında Kağıt Katlama Sanatı Origami Yarışması düzenlendi. 6 yaş ve altı, 7/9 yaş, 10/12 yaş ve 13/15 yaş ile her bir yaş aralığında klasik ve modern olmak üzere toplam 8 kategoride toplam 140 eserin geldiği yarışmada 42 eser dereceye girdi. Yarışmaya gelen tüm eserler arasından ise en iyi 3 eser 'Altın Origami' ödülüne layık görüldü. Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Uluyama Türk Japon Kültür Derneği Başkanı Hakan Kaplan ile dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Program, dans ve Aikido gösterisi ile başladı.



Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, iki ülke arasında 9000 km'lik bir mesafe olmasına rağmen dosthane ilişkilerin uzun yıllardır devam ettiğini ifade etti. Japonya'nın geleneksel kültürünün bir parçası olan origaminin, Bursa'da bu kadar ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduklarının altını çizen Nishimaki, bu tarz faaliyetlerin Japon-Türk dostluk bağlarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.



Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise, Bursa'yı ilgilendiren her konuda var olduklarını ifade etti. Orhan, "Hele ki evlatlarımız söz konusu olunca onların zeka gelişiminde önemli paya sahip olan origami yarışmasının bir paydaşı olduğumuz için mutluyuz. Bu yarışmanın önümüzdeki yıllarda daha fazla çocuğa ulaşması ve özendirici olması için çalışacağız. Dost ülke Japonya'nın başkonsolosuna da Bursa'ya teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından dereceye giren eserlere protokol tarafından ödülleri teslim edildi. Törende, çocukların yapmış olduğu harika eserler, ziyaretçilerden övgü topladı. Büyük bir çaba ile eserleri tamamlayan çocuklar büyük alkış aldı. - BURSA