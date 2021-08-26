Tecrübeli takım Ağustos ayı büyük finalinde BAL Espor'u 3-1'lik bir skor ile yenerek Origin Series'te şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk takımı unvanının da sahibi olmayı başardı. Grubun ikincisi BAL Espor olurken üçüncü BK ROG Esports ve dördüncü Futbolist olmayı başardı.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika › Gamegar › Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu Papara SuperMassive Blaze! - Son Dakika

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