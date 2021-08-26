Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu Papara SuperMassive Blaze! - Son Dakika
Üye Girişi

Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu Papara SuperMassive Blaze!

26.08.2021 22:46
Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu Papara SuperMassive Blaze!

Papara SuperMassive Blaze Wild Rift'in aylık turnuva serisi olan Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu olmayı başardı. SuperMassive Blaze uzun zamandır şampiyonluklara ve zaferlere doymuyor!

Papara SuperMassive Blaze Wild Rift'in aylık turnuva serisi olan Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu olmayı başardı. SuperMassive Blaze uzun zamandır şampiyonluklara ve zaferlere doymuyor!

Tecrübeli takım Ağustos ayı büyük finalinde BAL Espor'u 3-1'lik bir skor ile yenerek Origin Series'te şampiyonluk yaşayan ilk ve tek Türk takımı unvanının da sahibi olmayı başardı. Grubun ikincisi BAL Espor olurken üçüncü BK ROG Esports ve dördüncü Futbolist olmayı başardı.

YORUMLAR
500
Kaynak: Playerbros

SuperMassive, Wild Rift, origin, Espor, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu Papara SuperMassive Blaze! - Son Dakika

Bu haber Playerbros tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Playerbros tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Playerbros kurumudur.

Son Dakika
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
21:53 Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu
21:41 Wesley Sneijder ile Burak Yılmaz yeniden bir araya geliyor: Bence çok ilginç bir proje
21:33 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü
20:36 Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 23:39:53. #1.11#
SON DAKİKA: Origin Series Ağustos Ayı B Grubu Şampiyonu Papara SuperMassive Blaze! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement