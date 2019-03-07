Son Dakika Haberleri: Orijinal Çekim Görüntüleriyle)- Lüks Otomobilli Düğün Konvoyu Yol Kapatıp "Drift" Yaptı

Orijinal Çekim Görüntüleriyle)- Lüks Otomobilli Düğün Konvoyu Yol Kapatıp "Drift" Yaptı

1 saat önce

Alper KORKMAZ - İstanbul DHAİstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı.

Orijinal Çekim Görüntüleriyle)- Lüks Otomobilli Düğün Konvoyu Yol Kapatıp
Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

İstanbul'da çok sayıda lüks aracın yer aldığı düğün konvoyu Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii yol kesip drift yaptı. Yol kesmelerini profesyonel kameralarla kaydettiren konvoydakiler drone ile bile çekim yaptırdı

İstanbul'da geçtiğimiz cumartesi günü bir çiftin düğünü vardı. Düğün için onlarca lüks araç, İSTOÇ'dan hareket etti. Düğün konvoyu ilerlerken drone ve profesyonel kayıttaydı. Konvoy Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerlerken Başakşehir mevkiinde durdu. Yol kesen konvoy  otomobilleriyle  "drift" denilen hareketi yaptı. Konvoydakiler kimseye umursamazken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Lüks düğün konvoyunun yolculuğu yol keserek ve drift yaparak Başakşehir'e kadar sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:19 Kaynak: DHA

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