Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı - Son Dakika
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Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı

24.02.2022 10:39
Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı

Eskişehir'de satıcısının ekspertiz kontrolünden geçirerek tamamen orijinal diye satılan otomobilin hem ekleme hem de 4 kapısının daha önceden değişmiş olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'de satıcısının ekspertiz kontrolünden geçirerek tamamen orijinal diye satılan otomobilin hem ekleme hem de 4 kapısının daha önceden değişmiş olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'de bir vatandaş satıcısının ekspertiz raporunu göstererek sattığı otomobili, kendisi kontrole sokmadan satın aldı. Daha sonra şüphe üzerine aracı tekrar ekspertiz kontrolüne sokan talihsiz adam hayatının şokunu yaşadı. Yapılan kontrolde sözde tamamen orijinal diye satılan otomobilin arka ve ön kısmının farklı modellerde olduğu, 4 kapısının daha önceden değiştiği anlaşıldı. Ayrıca aracın ön cam direğinde, tavanında, arka kapılarında kesme olduğu; hava yastığının tamir gördüğü ve ön direklerin de işlemli olduğu ortaya çıktı.

"Zarar 100 bin TL'nin üzerinde olabilir"

Otomobil sahibinin ekspertiz kontrolü için işletmelerine geldiğini aktaran Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, araçla ilgili ortaya çıkan maddi zararı İHA muhabirine anlattı. Zararın yaklaşık 100 bin TL olduğunu belirten Tosun, Bu araçtaki durum biraz farklı, satıcının orijinal diye almış olduğu bir araç. Ona satan arkadaş 'eksper raporu yaptırdım, bir daha gerek yok' demiş. O da gerek görmeden gidip almış. Eksper raporundaki küçük yazılardan şüphelenerek aracı bize getirdi. Getirdiği araçta 4 kapı değişen çıktı. Eklemeden hariç. 4 kapı değişen bir araçta en aza, 30-40 bin TL masraf çıkıyor. Bu da herkesin canını yakar. Harici aracın direklerinde işlem, kesme var. Detaylı incelediğimiz zaman bu aracı, 2 farklı araçtan topladıklarını gördük. Ciddi bir zararı oluştu. Galiba 100 bin TL'nin üzerindedir. Satan kişiye ulaşınca, 'ne yaparsan yap, beni uğraştırma' diye bir cevap aldı. Herkese tavsiyem, araç alış ve satışlarında kimseye güvenmemeleridir" diye konuştu.

"Araç alıcıları anlayamaz"

Araç satın almak isteyenlere de konuyla ilgili uyarı ve tavsiyede bulunan Oto Ekspertiz Uzmanı Oğuz Tosun, "Araç alıcıları anlayamaz. Zaten kesinlikle bakmasınlar çünkü yanılıp ekspere gitmezler. Bakmamaları daha hayırlıdır. Güzel bir ekspertiz araştırıp giderseler, mağduriyetler olmaz. Maddi anlamda da sorun yaşamazlar. Değişenler veya motorundaki arızalar can yakıyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı
Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı
Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı
Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı

YORUMLAR
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Tepebaşı'ndan amatör spora destek Tepebaşı'ndan amatör spora destek Eskişehir'de araç sayısı arttı Eskişehir'de araç sayısı arttı

Türk Lirası, Eskişehir, Ekspertiz, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Orijinal diye satılan araç hem ekleme hem de 4 kapısı farklı çıktı - Son Dakika
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