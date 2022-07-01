ORİJİNAL 'HEKİMLİK ANDI'NI CEP TELEFONU IŞIKLARIYLA OKUDULAR

SELÇUK Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet öncesi okuyacakları 'Hekim Andı'nın, Dünya Hekimler Birliği'nin belirlediği, Cenevre Bildirgesi'ndeki orijinal ant olmadığını fark etti. Öğrenciler, dekanlığın belirlediği andı okumayıp orijinal 'Hekim Andı'na başlayınca, sahnedeki ışıklar kapatılıp perde çekildi. Öğrenciler, 'Hekim Andı'nı karanlıkta okudu, aileleri de alkışlarla destek verdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri, mezuniyet töreninde Dekanlık tarafından hazırlanan 'Hekim Andı'nın, Dünya Hekimler Birliği'nce belirlenen ve Cenevre Bildirgesi'nde yer alan orijinal andın olmadığını fark etti. Bunun üzerine öğrenciler, dekanlığın belirlediği andı okumayıp orijinal 'Hekim Andı'nı okumaya başladı. Bu sırada, törenin düzenlendiği Sultan Alparslan Kültür Merkezi'ndeki sahnenin ışıkları ve perde kapatıldı. Mezun hekimler, cep telefonu ışıklarıyla orijinal andı okurken, törene katılan aileleri de alkışlarla destek oldu.

DEKANLIK TARAFINDAN BELİRLENEN ANT

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın belirlediği ant şöyle:

"Hekimlik mesleği üyeleri arasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım. Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım. San'atımı vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım. Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefini titizlikle yaşatacağım. Hastamın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastalarımın sırlarını muhafaza edeceğim. Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim. İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı duyacağım. Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım. Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

MEZUNLARIN OKUDUĞU ANT

Törende, mezun hekimlerin okudukları orijinal ant ise şu şekilde:

"Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak; yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma, hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime, hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime, insan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime, görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime, hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma, mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma, hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime, tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma, hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime, tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma, kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine, ant içerim." (DHA)

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