Orjin, ürün gamını geliştirecek
1 saat önce
Avrupa ve Uzakdoğu menşeli binek ve hafif ticari araç üreticilerine süspansiyonla direksiyon parçaları üreten Orjin Automotiv, yılın ikinci çeyreğinde kurduğu Ar-Ge merkeziyle mevcut ürün gamını daha da geliştirmeyi hedefliyor.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03
ve Uzakdoğu
menşeli binek ve hafif ticari araç üreticilerine süspansiyonla direksiyon parçaları üreten Orjin Automotiv, yılın ikinci çeyreğinde kurduğu Ar-Ge merkeziyle mevcut ürün gamını daha da geliştirmeyi hedefliyor.
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