Son Dakika Haberleri: Orjin, ürün gamını geliştirecek
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Orjin, ürün gamını geliştirecek

1 saat önce

Avrupa ve Uzakdoğu menşeli binek ve hafif ticari araç üreticilerine süspansiyonla direksiyon parçaları üreten Orjin Automotiv, yılın ikinci çeyreğinde kurduğu Ar-Ge merkeziyle mevcut ürün gamını daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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Avrupa ve Uzakdoğu menşeli binek ve hafif ticari araç üreticilerine süspansiyonla direksiyon parçaları üreten Orjin Automotiv, yılın ikinci çeyreğinde kurduğu Ar-Ge merkeziyle mevcut ürün gamını daha da geliştirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03 
Uzakdoğu, Avrupa, Ekonomi
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