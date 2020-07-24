Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da sekiz yeni mağaza açacak - Son Dakika

Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da sekiz yeni mağaza açacak

Dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, pek çok sektörün olumsuz etkilendiği pandemiye rağmen yatırımlarına hızla devam ediyor.

Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da sekiz yeni mağaza açacak, System.String[]

Dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, pek çok sektörün olumsuz etkilendiği pandemiye rağmen yatırımlarına hızla devam ediyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni normalde de Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına olan güçlü katkımızı sürdürmek için gerekli moral ve enerjiye sahibiz. Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu'da toplam sekiz mağaza açacağız. Hazirandan itibaren İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde de yeni mağazalar açtık" diye konuştu.

Orakçıoğlu: "Kirasını düzenli ödeyen ve her türlü yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan markalara pandemi döneminde anlayış göstermeyen AVM yatırımcıları ile yollarımızı ayırıyoruz. Buna karşılık empati sahibi ve markaların iş ortağı olan AVM'lerle yolumuza ele ele kol kola devam ediyoruz. Bunu uzun süreli iş birliği haline getireceğiz. Çünkü hepimiz için bu dönem, karşılıklı anlayışı ortaya koyma dönemi."

Damat, Tween ve D'S Damat ile dünya moda perakendesinde söz sahibi Orka Holding, pek çok sektörün olumsuz etkilendiği pandemiye rağmen yatırımlarına hızla devam ediyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hedefleri revize etmek zorunda kaldık. Yıl sonu hedefimiz; çok başarılı geçen 2019 yılı rakamlarını korumak olacak. Yeni normalde de Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdamına olan güçlü katkımızı sürdürmek için gerekli moral ve enerjiye sahibiz. Yurt dışında anlaşmaları tamamlanan Avrupa ve Orta Doğu'daki altı farklı ülkede sekiz yeni mağaza açacağız. Hazirandan bu yana da İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde yeni mağazalar açtık" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası basınla ilk sohbet toplantısını dijital platform üzerinden video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Orka Holding, yeni normaldeki hedef ve yatırımlarını paylaştı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, yeni normalde yurt içi ve yurt dışındaki yeni mağaza yatırımlarına ilişkin olarak "Şu anda 210 yurt dışı ve 221 yurt içi olmak üzere toplam 431 mağazamız bulunuyor. Yurt dışında öncelikle dünya modasının merkezlerinden İspanya'daki gücümüzün bir göstergesi olarak, en büyük mağazalar zinciri markası El Corte Ingles ile anlaşma sağladık. Önümüzdeki kış sezonunda markalarımız El Corte Ingles'de yer alacak. Moskova'da iki yeni mağaza ve Dubai'nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Hills'te de D'S Damat açılacak. Yine yakında Polonya, Tacikistan, Almanya ve İsviçre'de birer mağaza açılışı yapacağız. Yurt içinde ise haziran ayından itibaren İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde olmak üzere yeni mağazalar açmaya başladık. Ağustos sonuna kadar yurt genelinde toplamda 12 yeni mağaza açmış olacağız" dedi.

Orka Holding olarak geçen yılı tüm hedefleri gerçekleştirerek ve en yüksek EBİTDA değerine ulaşarak kapattıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, "Geçen yılki ciromuz 750 milyon TL idi. Bu yıl da yüzde 18'lik büyüme oranının üzerine çıkmayı ve tüm dünyada mağaza sayımızı 480'e çıkartmayı hedefliyorduk ancak pandemi nedeniyle bu yıl 2019 rakamlarını korumayı hedefliyoruz" dedi.

Yeni normalde öncelik; "İnsan sağlığı"

Pandemi döneminde 75 gün boyunca yurt içi ve yurt dışındaki toplam 400 mağazanın kapalı kaldığının altını çizen Orakçıoğlu "Sektörde 30 yılı aşkın tecrübemizin verdiği öngörüyle, dijital dönüşüm yatırımlarına pandemiden çok önce başlamıştık. Dolayısıyla pandemide mağazalarımızın kapanmasıyla artan online ticarette sorun yaşamadık. Hem yurt içi hem de yurt dışı operasyonlarımızı tek kanallı yönetim sistemiyle kurguluyoruz. Yapay zeka ve yeni yazılımlarla manuel işlerin dijitalleşmesi sayesinde çalışanlarımızın performansını daha da katma değerli hale getiriyoruz. Haziran ayında yeni normalin başlamasıyla da tüm dünyada mağazalarımızın kapılarını aynı anda açtık. Önceliğimiz; insan sağlığı oldu. Gerek çalışanlarımızın gerekse müşterilerimizin ve toplum sağlığının korunması amacıyla dezenfektasyon işlemlerini tüm süreçlerde titizlilikle uyguluyoruz. Fiziki mağazaları tercih eden müşterilerimiz için de gerekli hijyen koşulları sağlanıyor. Mağazaya adım atan her çalışan ve müşterinin ateşi ölçülüyor. Girişlerde maske ve el dezenfektanı imkanı sunuluyor. Çalışanlarımız maske ve siperlik kullanıyor. Mağazalarımız her gün ve soyunma kabinlerimiz de her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor. Dolayısıyla pandemi sürecinde online mağazalara ilgi artsa da müşterilerimiz fiziki mağazalarımıza gelmeyi sürdürüyor, gereken güveni sağladık" dedi.

Markaların iş ortağı olan AVM'lerle yola devam ediyoruz

Salgın başladığında, gerek çalışanların gerekse toplum sağlığını ön planda tutarak mağazaları geçici süre ile kapattıklarına ve sonrasında AVM'lerle kira sorunu yaşadıklarına dikkat çeken Orakçıoğlu "Pandemi dönemi, karı değil varlık değerini koruma dönemi oldu. Moda perakendesindeki 30 yılı aşkın köklü tecrübelemize dayanarak ifade ediyorum; bu yıl karı düşünmek, daha çok gelirin peşine düşmek hepimize hata yaptırır. Bu yıl bölüşecek çikolatalı bir pasta yok; ekmek var ve o ekmeği de bölüşmek lazım. Bu nedenle pandemide mağazalarımızın kapalı olmasından hareketle; AVM'lerden ciro kirası alınmasını istedik. Bu yaklaşım; taraflar için en doğru olanı. Ağırlıklı yabancı fonların sahip olduğu AVM'lerde ise sorunlar yaşanıyor. Halbuki müşteri psikolojisinin de düşünülmesi ve AVM korkusunun atlatılması için neler yapılabileceğine odaklanılması gerekiyor. Birlikte bunların üstesinden gelmemiz gerekirken, kirasını düzenli ödeyene, her türlü yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan markalara pandemide anlayış göstermeyen ve bir nevi ceza kesmek isteyen AVM'lerle yollarımızı ayırıyoruz. Şu anda bu öneriye empatiyle yaklaşıp olumlu yanıt veren ve markaların iş ortağı olan AVM'lerle yolumuza devam ediyor ve bu yaklaşıma sahip yatırımcılar ile el ele kol kola ilerliyoruz. Bunu uzun süreli iş birliği haline getireceğiz. Çünkü hepimiz için bu dönem, karşılıklı olarak o anlayışı ortaya koyma dönemi" dedi.

Orka'dan bir ilk daha; "Akıllı alışveriş sistemi"

Süleyman Orakçıoğlu, pandemi ile değişen tüketici tercihleri ve dijitalleşmenin de etkisiyle yeni mağaza konseptlerini servis ve deneyim merkezine dönüştüreceklerinin altını çizdi. Orakçıoğlu, bu çerçevede geliştirdikleri ve sektörde öncü olacak akıllı alışveriş sistemini de tanıttı:

"Yeni normalin gerekliliklerinden biri olacak akıllı alışveriş sistemi ile müşterilerimize mağazaya gelmeden uzaktan alışveriş imkanı sunuyoruz. Sistem sayesinde alışveriş sadece fiziki mağazadan değil, müşterinin bulunduğu herhangi bir lokasyondan mümkün olacak. Müşteriler, akıllı cihazlarından görüntülü konuşma yoluyla online alışveriş yapabilecek. Ayrıca mağaza içi styling hizmetinden ve satış danışmanlarının önerilerinden de faydalanabilecek. Satın aldıkları ürünler de en hijyenik koşullarda adreslerine ulaştırılacak."

Orka Holding, pandemiden hemen önce de koleksiyonlarında yıkanabilir yün takım, akıllı gardrop sistemi gibi öncü olduğu yeni ürün ve uygulamaları hayata geçirdi. Damat, Tween ve D'S Damat mağazalarında halen antistres, antibakteriyel, radyasyon önleyici, cilt bakımı yapan ve UV ışınlarından koruyan ürünler müşterileri ile buluşuyor.

D'S Damat mobil uygulama ile kişiye özel moda

Süleyman Orakçıoğlu, D'S Damat markası için çok yakında hizmete girecek mobil uygulamadan da bahsederek "Akıllı cihazlara indirilecek mobil uygulama ile kişiye özel alışveriş deneyimi başlatıyoruz. Erkek modası artık cebinizde olacak. Müşterilerimiz mobil uygulama sayesinde hem kendi alışveriş tercihlerine özel olarak seçenekler ve indirimlerle karşılaşacak hem de trendler ve kombinler hakkında bilgi sahibi olacak" dedi.

Sürdürülebilir üretim; global marka olarak sorumluluğumuz

Damat, Tween ve D'S Damat ile global marka sorumluluğu doğrultusunda öncü adım attıklarını ve uzun yıllardır yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile sürdürülebilir doğa dostu üretim sürecini güçlendirdiklerini vurgulayan Orakçıoğlu "Sürdürülebilirlik, artık tartışmasız üretim sürecini belirleyen en önemli unsur. Biz de sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ekosisteme saygılı koleksiyonları doğa dostu ürünleri ilk kez 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonunda müşterilerimiz ile buluşturduk. Sürdürülebilirlik ve doğal kaynakları korumak, müşterilerimize ve ekolojik dengeye olan duyarlılığımızın en önemli kanıtı. Gelecek sezonlarda kademeli olarak toplam üretimin yüzde 20 ila 25'i sürdürülebilir kumaşlardan oluşacak. 2025 yılına kadar koleksiyonumuzun yüzde 80'inin bu şekilde olmasını hedefliyoruz. Tasarımlarımızda önceliğimiz; fonksiyonellik ve çevreye duyarlı üretim. Yani kar değil, değerler ekonomisi Ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışırken, ekonomimiz için de değer oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Giresun'daki üçüncü fabrika ile 200 kişiye yeni istihdam sağlandı

Giresun'da, Avrupa'nın yüksek teknoloji ile üretim yapan en iyi hazır giyim üretim tesislerinden birinin sahibi olduklarını da hatırlatan Orakıçoğlu, "Pandemiden hemen önce Giresun'da 10 milyon TL yatırımla üçüncü fabrikamızın açılışını yaptık. Kapasitede yüzde 40 artış sağladık ve ek olarak 200 kişilik istihdam kazandırdık" dedi.

Giresun'da 2004 yılında faaliyet geçen fabrikada halen 20 bin metrekare üretim alanında ve 950 çalışan ile günde 4 bin gömlek, 1.100 takım elbise, 1.000 pantolon üretim yapılıyor. Yeni teknolojik yatırımlarla kaynak tasarrufu sağlayan fabrikada, daha az kimyasal kullanımı ve karbon salınımı ile ekosisteme saygılı temiz üretim gerçekleştiriliyor.

Sponsorluk tekliflerini değerlendiriyor

Orka Holding, spora ve sporcuya verdiği desteği de artırarak sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen sponsorluklar tekliflerini değerlendiren Orka Holding, halen A Milli Futbol Takımları başta olmak üzere Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor, yurt dışında Azerbaycan, Makedonya ve Güney Afrika Kadın ve Erkek Milli Takımları, İspanya'da Deportivo Alaves Futbol Takımı, İtalya basketbol ligi Seri A'da Fortitudo takımı, ayrıca Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Tofaş, Darüşşafaka ve Bursaspor'da giyim sponsorluğunu sürdürüyor. Orka Holding, son olarak eski Brezilya futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu İspanya La Liga takımlarından Real Valladolid'in iki yıllığına giyim sponsoru oldu. - İSTANBUL

Orka Holding, Orta Doğu, Avrupa, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 01:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da sekiz yeni mağaza açacak - Son Dakika Ekonomi
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