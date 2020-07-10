Orka Holding, bir haftada üç yeni mağaza açacak - Son Dakika

Orka Holding, bir haftada üç yeni mağaza açacak

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Orka Holding'ten yapılan açıklamaya göre, moda perakendesinin önemli kuruluşlarından Orka Holding, pandemi döneminde de markaları ile yatırım yapmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyor.

Orka Holding, bir hafta içinde Ankara ve Balıkesir'de D's Damat ve Van'da Damat Tween markası ile üç yeni mağaza açılışı yapacak. Böylece Orka Holding'in Ankara'daki mağaza sayısı dokuza, Balıkesir'de ise dörde ulaşacak. Van'daki Damat Tween ise markanın şehirdeki ilk mağazası olacak.

İnovatif, yüksek terzilik ürünü ve doğa dostu materyallerden oluşan Damat Tween ve D'S Damat 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonları, yeni mağazalarda müşterileri ile buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, gerek üretim gerekse perakende tarafında mevcut istihdamı korumanın ve ek istihdam yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Orakçıoğlu "Bu doğrultuda, pandemi döneminde de hizmet konusunda tüm yükümlülükleri yerine getirme bilinciyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam yaratmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hijyenik koşullarda alışveriş deneyimi

Orakçıoğlu, yurt içi ve yurt dışındaki tüm mağazalarında olduğu gibi Damat Tween ve D'S Damat markalarının Ankara, Van ve Balıkesir'de açılacak yeni mağazalarında da hijyenik koşullar için gerekli tüm prosedürlerin uygulanacağına dikkati çekerek, "Mağazalarımıza adım atan her çalışanımızın ve müşterilerimizin ateşi ölçülüyor. Girişlerde maske ve el dezenfektanı imkanı sunuyoruz. Çalışanlarımız hem kendi sağlığını hem de müşterilerimizin sağlığını koruma amacı ile maske ve siperlikleri ile çalışıyor. Mağazalarımızı her gün dezenfekte ettiğimiz gibi, soyunma kabinlerimizde de her kullanımdan sonra dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre ayrıca, yeni mağazalarda pandemi koşulları çerçevesinde belli sayıda müşteri ağırlanacak. Mağazalardan ayrıca 0850 800 23 03 özel müşteri hattından randevu alınarak yine hijyenik koşullarda kişiye özel alışveriş deneyimi yaşamak da mümkün olacak.

Orka Holding, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orka Holding, bir haftada üç yeni mağaza açacak - Son Dakika
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