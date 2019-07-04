Orka Holding'in hedefi İtalya'yı fethetmek
1 saat önce
Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa'da mağazalar açtıklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, "Bu gidişle İtalya'yı fethedeceğiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07
Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa
'da mağazalar açtıklarını belirten Orka Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, "Bu gidişle İtalya
'yı fethedeceğiz" dedi.
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