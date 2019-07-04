Son Dakika Haberleri: Orka Holding'in hedefi İtalya'yı fethetmek
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Orka Holding'in hedefi İtalya'yı fethetmek

1 saat önce

Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa'da mağazalar açtıklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, "Bu gidişle İtalya'yı fethedeceğiz" dedi.

Orka Holding'in hedefi İtalya'yı fethetmek, System.String[]
Bu yıl Sardinya, Bolonya ve moda ve sanatın kalbi Floransa'da mağazalar açtıklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, "Bu gidişle İtalya'yı fethedeceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07 
Sardinya Adası, Orka Holding, Floransa, İtalya, Ekonomi
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