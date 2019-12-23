Orka Holding/Orakçıoğlu: 2020'de fabrikalarımıza 10 milyon lira yatırım... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Orka Holding/Orakçıoğlu: 2020'de fabrikalarımıza 10 milyon lira yatırım... - Son Dakika Ekonomi

Orka Holding/Orakçıoğlu: 2020'de fabrikalarımıza 10 milyon lira yatırım...

6 saat önce

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2019 yılını şirket için "detoks yılı" olarak tanımlarken, 2020 yılında yurtdışı yatırımlarının yanında fabrikalara yönelik 10 milyon liralık yatırım ve en az 150 kişilik istihdam yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Orka Holding/Orakçıoğlu: 2020'de fabrikalarımıza 10 milyon lira yatırım..., System.String[]

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2019 yılını şirket için "detoks yılı" olarak tanımlarken, 2020 yılında yurtdışı yatırımlarının yanında fabrikalara yönelik 10 milyon liralık yatırım ve en az 150 kişilik istihdam yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Orakçıoğlu, şirketin 2019 performansına yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şirketimiz Orka Holding adına çok olumlu bir yıl geçirdik. Beklenti ve hedeflerimizin tamamını gerçekleştirmenin yanı sıra, 2019 yılında şu ana kadar yaptığımız en yüksek EBİTDA değerine ulaştık.

"2019 yılında yurtdışında 37 mağaza açtık. Sadece Aralık ayında içlerinde Dubai'nin de bulunduğu yedi yurtdışı mağazası, üç yurtiçi mağazası açılışı gerçekleştirdik.

"Şirketimiz açısından bu yılı, yüklerin atıldığı, yeni stratejik hamlelerin yapıldığı bir detoks yılı olarak değerlendirebilirim. Yönetim becerilerinin ortaya çıktığı, performans ve verimliliğin ön planda olduğu bir yıl oldu."

Orakçıoğlu, şirketin gelecek yıl hedefleri kapsamında da şu öngörüyü yaptı:

"2020 yılında özellikle yurtdışı yatırım atağına devam edeceğiz. Şu anda 2020 yılında açılması planlanmış ve anlaşmaları imzalanmış yurtdışında 34 mağazamız var. Yurtiçinde de çeşitli lokasyon değişiklikleri yapıp, minimum 16 yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz. Aynı zamanda bu yıl kararlaştırdığımız yatırımları da 2020'de hayata geçireceğiz. Önümüzdeki Mart ayında fabrikalarımızda yapmayı planladığımız yüzde 40 kapasite artışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım olacak ve en az 150 kişilik ek istihdam sağlayacak." (Fotoğraflı)


Orka Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:24 Kaynak: DHA
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