Orkan Çınar, Beşiktaş'a Dönüyor
1 saat önce
Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.
Beşiktaş
'ın sezon başında Adana Demirspor
'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar
, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor. Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiralamıştı. Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya
kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:16 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a Kiraladığı Orkan Çınar, Geri Dönüyor
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