Son Dakika Haberleri: Orkan Çınar, Beşiktaş'a Dönüyor

Orkan Çınar, Beşiktaş'a Dönüyor

1 saat önce

Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor.

Orkan Çınar, Beşiktaş'a Dönüyor, System.String[]
Beşiktaş'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiraladığı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Orkan Çınar, siyah-beyazlı kulübe geri dönüyor. Beşiktaş, sezon başında Orkan Çınar'ı Adana Demirspor'a kiralamıştı. Sözleşmede yer alan "Devre arası geri çağrılabilir" maddesine göre siyah-beyazlı kulüp, genç oyuncuyu Antalya kampına dahil etmeyi planlıyor. Orkan'ın hafta içinde yaşanacak gelişmelere göre kampa katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:16 Kaynak: İHA

Antalya, Adana Demirspor, Beşiktaş, Çınar, Güncel
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