Son Dakika Haberleri: Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, Ataşehirli genç müzisyenleri izledi
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Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, Ataşehirli genç müzisyenleri izledi

1 saat önce

ULUSAL ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Türkiye'nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın çalışmalarını izledi.

Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı, Ataşehirli genç müzisyenleri izledi, System.String[]
ULUSAL ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Türkiye'nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın çalışmalarını izledi. Yazıcı, orkestrayla ilgili olumlu ve yapıcı eleştirilerde bulundu.

Ataşehir Belediyesi'nin daveti üzerine Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konser ve prova çalışmalarını izleyen şef İbrahim Yazıcı orkestrayı değerlendirdi. Gençlerin çıkardığı işleri beğenen ve olumlu ve yapıcı eleştirilerde bulunan Yazıcı, gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.

Şef İbrahim Yazıcı'nın ziyaretinde Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Ataşehir Belediyesi Sanat Eğitimleri Koordinatörü ve Orkestra Şefi Umut Kahraman, Mustafa Saffet Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Oben Özkal, Eğitim Koordinatörü Utku Çakmak ve Gençlik Senfoni Orkestra Şefi Baran Aytaç da bulundu.

"GENÇLERİN HEVESLİ OLMASI BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde Gençlik Senfoni Orkestrası'nın önceki dönemlere ait konserlerini ve çalışma provalarını izleyen Yazıcı, gençleri oldukça başarılı bulduğunu kaydetti. Gençlerin heveslerinin kendisini çok mutlu olduğunu belirten Yazıcı, "Öğrencilerin bu çalışmaları severek yapmalarını, enerjilerini ve coşkularını görmek umut verici" dedi.

Müziğe yeteneği olan çocuk ve gençlerin keşfedilmesi amacıyla kurulan Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın çok önemli işler yapacağına inandığını belirten Yazıcı, "Öğrencilerin başarılarında çalışma süreleri önemlidir. Her şeyden önce bu işi gerçekten zevkle yapmaları gerekir. Müzik hayatın içindedir, duygularımızın yaşamasına olanak tanır. Müziğin onların hayatlarında vazgeçilmez olması için bunu hissetmeleri ve eğlenmeleri gerekir" dedi.

Genç müzisyenlerin grup çalışması yapması gerektiği tavsiyesinde bulunan Yazıcı, "Yola çıkış niyetiniz çok güzel, böyle bir oluşum için gençlerin başarılarının oldukça iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Ama yapacak çok iş, kat edilecek çok uzun bir yol olduğunu unutmamalıyız. Ama siz yöneticileri tebrik ediyorum, daha iyisini nasıl yapmalıyız arayışında olmanız çok değerli. Çoğu insan 'biz böyleyiz, harika yapıyoruz' der ve bırakır, hiçbir şey sormaz" ifadelerini kullandı.

Şef İbrahim Yazıcı ziyaretten memnun kaldığını ve orkestraya başarılar dilediğini belirterek, beraber yapılacak yeni projeler konusunda fikir alışverişinin devam edeceğini söyledi.


İbrahim Yazıcı, Ataşehir, Türkiye, Şef, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:03 Kaynak: DHA
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