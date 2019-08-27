Son Dakika Haberleri: Orkestra yeni yeteneklerini arıyor
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Orkestra yeni yeteneklerini arıyor

18 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası, 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılında müzikal yeteneğini ortaya çıkarmak isteyen öğrencilerini bekliyor.

Orkestra yeni yeteneklerini arıyor, System.String[]

Sanatçı adaylarının yetenek sınavıyla katılacağı eğitimlerde; Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleriyle Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği çocuk korolarına katılmak isteyen adaylar, 19 Eylül Perşembe gününe dek ön kayıt yaptırabilecek; 21 – 22 Eylül tarihlerinde de kesin kayıt için sınava girecekler.

Müzikal yeteneğini geliştirmek isteyen tüm adaylar, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) faaliyet gösteren Orkestra Şube Müdürlüğü'ne orkestra.bursa.bel.tr internet adresinden online başvuru yaptırabilirler.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:21 Kaynak: Bültenler
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