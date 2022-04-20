Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler - Son Dakika
Üye Girişi

Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler

20.04.2022 12:34
Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçılar, umutlarını Akdeniz'de başlayacak orkinos avcılığına bağladı.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçılar, umutlarını Akdeniz'de başlayacak orkinos avcılığına bağladı.

Akdeniz'de bu yıl yapılacak ve 2 ay sürecek orkinos avcılığına Türkiye genelinde başvuru yapan 138 tekne arasından kurayla belirlenen 35 balıkçı teknesi katılacak.

Orkinos avcılığına katılma hakkı kazanan Sinoplu balıkçılar da kentteki limanda hazırlıklarına başladı. 15 Mayıs'ta yola çıkacak balıkçılar, ağlarını onararak teknelerinin son bakımlarını gerçekleştiriyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, orkinos avına Sinop'tan iki balıkçı teknesiyle katılacaklarını söyledi.

Çok verimli geçmeyen balık avı sezonunun ardından umutlarını orkinos avcılığına bağladıklarını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Ülkemiz karasularında balık avı sezonu sona erdi. Bazı bölgelerde bu süreçte avcılık iyi, bazı bölgelerde ise kısır geçti. Açıkçası ekonomik şartlardan ötürü pek iyi bir sezon geçirmedik. Şimdi önümüzde orkinos avcılığı dönemi var. Hazırlıklarımızı hummalı şekilde sürdürüyoruz. 15 Mayıs gibi buradan Akdeniz'e doğru yola çıkacağız. Her sene olduğu gibi orkinostan umutluyuz, inşallah verimli bir avcılık olur."

Orkinos avına katılacak balıkçılardan Talat Baş ise avcılığın verimli geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Kıbrıs ve Malta açıklarında yapacakları avcılık öncesi son hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Baş, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki ayın ikinci haftasında buradan Akdeniz'e doğru yola çıkacağız. Bu sene 35 balıkçı teknesi orada avcılığa katılacak. Bu avcılık inşallah yüzümüzü güldürecek. Biz balıkçılarda her av dönemi öncesi umut hep vardır. Allah izin verirse tüm balıkçılar olarak bol kazanç elde ederek ülkemize döneceğiz."

YORUMLAR
500
Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, Akdeniz, Nisan, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler - Son Dakika


Son Dakika
12:35 Ferrero Türkiye'den açıklama: Kinder çikolatalarının tüm resmi kontrolleri yapıldı, ürünlerimiz güvenli
12:32 Erdoğan'dan 6'lı masa hakkında ilginç yorum: Milletimiz kimin kurduğunu biliyor
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:44:49. #1.12#
SON DAKİKA: Orkinos avı için Sinop'tan Akdeniz'e gidecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement