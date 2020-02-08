ÖRKOOP Başkanı Önal, HAYKOOP toplantısını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÖRKOOP Başkanı Önal, HAYKOOP toplantısını değerlendirdi - Son Dakika

ÖRKOOP Başkanı Önal, HAYKOOP toplantısını değerlendirdi

6 saat önce

Türkiye'deki HAYKOOP üyesi hayvancılık kooperatiflerinin yöneticileri Afyon'daki çalıştayda buluştu.

ÖRKOOP Başkanı Önal, HAYKOOP toplantısını değerlendirdi, System.String[]

Türkiye'deki HAYKOOP üyesi hayvancılık kooperatiflerinin yöneticileri Afyon'daki çalıştayda buluştu. Toplantıya katılan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal,2 gün süren çalıştayın değerlendirmesini yaparak, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Bakanlığı ile yapmayı hedefledikleri müşterek çalışmaların olduğunu bu projelerin değerlendirildiğini kaydetti.


Birlik Üyesi Kooperatifler adına konuşan Nazilli ve Çevresi tarımsal kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, "Birliğimizin istişare toplantısına kooperatifimiz adına katıldım. Ülke genelindeki yaklaşık 40 ilimizden gelen birlik üyelerimizle istişarede bulunduk. Farklı yerlerden ve farklı bölge ve iklimlerde faaliyet gösterdiğimiz için her birimizin farklı sorunları ve talepleri var. Bizlerin ve üst birliğimizin yapması gerekenleri tartıştık. Aramızdaki dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirmek ve ülkemiz tarımına destek vermek amacıyla bu toplantıyı oldukça verimli buldum" dedi.


Çalıştaya ülke genelindeki 34 bölge birliği bulunan HAYKOOP üyesi kooperatiflerin başkan ve yöneticilerinin katıldığını kaydeden Başkan Ünal Önal, "Toplantıda geçtiğimiz aylarda lansmanı yapılan tarım şurasının ardından devletimizin ön plana çıkartmaya başladığı kooperatiflerin, üreten çiftçilerin sorunları ve tüketicilerimizin de daha sağlıklı ürünler tüketmesi için gereken çalışmalar ele alındı. Bakanlık tarafından, özellikle son zamanlarda hileli gıda üreten, uygunsuz ürünleri birbiri ile karıştırarak satışa sunan ve halkın sağlığı ile oynayan firmalara ağır cezaların yanı sıra kamuoyuna da teşhirinin yapılmasını birlikler olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun yanında cezaların daha da caydırıcı hale gelmesini istiyoruz. Bu konularda görüşmeler yapıldı" dedi.


Vatandaşın kooperatiflere güvenebileceğini ve kooperatiflerde kesinlikle hileli üretimin olmadığını da belirten ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal, kooperatiflerin ürettikleri ürünlerle geçimini sağlamaya çalışan çiftçilerin kurduğu mütevazi tarım örgütleri olduğunu belirterek "Kooperatif ürünlerinde hileli ürünler, hileli gıdalar bulunmadığı için tüketiciler daha bir samimiyet ve daha bir içtenlikle satın almak istiyor. Bunun için Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım Bakanlığı ile müşterek çalışma yapmak istiyoruz. Bu amaçla üst birliğimiz tarafından düzenlenen toplantıda yol haritası çizilmesi yönünde çalışmalara başlandı" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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