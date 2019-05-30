ÖRKOOP'un soğuk hava deposu 30 Haziran'da tamamlanıyor

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ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu

Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım