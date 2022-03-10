ORKÖY'den Mihalgazi'ye süt koyunculuğu desteği - Son Dakika
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ORKÖY'den Mihalgazi'ye süt koyunculuğu desteği

10.03.2022 12:48
ORKÖY'den Mihalgazi'ye süt koyunculuğu desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mihalgazi Belediyesi'nin ortaklığında gerçekleştirilen ORKÖY Süt Koyunculuğu Projesi'nde çiftçilere 1 milyon liralık kredi desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mihalgazi Belediyesi'nin ortaklığında gerçekleştirilen ORKÖY Süt Koyunculuğu Projesi'nde çiftçilere 1 milyon liralık kredi desteği sağlandı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ve AK Parti Mihalgazi İlçe Başkanı Ali Akkar ile birlikte ORKÖY Daire Başkan Yardımcısı Mesut Güler'i makamında ziyaret etti.

Akgün, yaptığı açıklamada, ziyaretin ilçe için olumlu geçtiğini belirterek, ilçede süt koyunculuğunu desteklemek için ORKÖY tarafından 1 milyon lira hibe desteği alındığını bildirdi.

Belediyenin 1000 küçükbaş hayvanın barınacağın ahır yaparak süt koyunu üreticilerinin hizmetine sunulacağını, bakımları için çoban desteği sağlanacağını aktaran Akgün, 2022 yılında Mihalgazi'nin tarım ve hayvancılık alanında çığır açacağını vurguladı.

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Mesut Güler, Mihalgazi, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ORKÖY'den Mihalgazi'ye süt koyunculuğu desteği - Son Dakika


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