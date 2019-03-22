Son Dakika Haberleri: Orköy'den Orman Köylüsüne Süt İneği Desteği

Orköy'den Orman Köylüsüne Süt İneği Desteği

54 dakika önce

Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman köylerinde uygulanan Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında orman köylüsüne verilecek 6 süt ineği için kura çekimi yapıldı.

Orköy'den Orman Köylüsüne Süt İneği Desteği, System.String[]
Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman köylerinde uygulanan Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Süt Sığırcılığı Projesi kapsamında orman köylüsüne verilecek 6 süt ineği için kura çekimi yapıldı.

Bahçeli köyündeki kura çekimine Biga Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, ORKÖY mühendisleri İrfan Yeşilbaş ve Mehmet Erginbay, Köy Muhtarı Turhan Özarı ile köylüler katıldı.

İlçe Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, törende yaptığı konuşmada, ORKÖY Süt Sığırcılığı Kredisi ile 3 aileye ikişer adet kura ile belirlemek suretiyle 6 inek verileceğini söyledi.

Orman köylülerinin yerinde kalkındırılması kapsamında süt sığırcılığı kredisi tespitinin kura çekilerek belirleneceğini anlatan Tunç, "Gerçek ihtiyaç sahiplerine 24 bin liralık kredi verilecek olup bu kredinin yüzde 20'si hibedir. Kredi sahipleri 24 bin liranın 4 bin 800 lirasını hibe, kalan 19 bin 200 lirasını iki yıl ödemesiz, 5 yıl sonra toplam 7 yılda eşit şartlarda geri ödeyeceklerdir. Üretime katkı sağlamak amacı ile yapılan bu çalışmada kontrollerimiz olacak ve köylerde ikamet eden gerçek ihtiyaç sahiplerine inek vermek istiyoruz. Holstein ırkı gebe düveleri kendiniz buluyorsunuz, kendi köyünüzden alamazsınız. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Biga, Güncel
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