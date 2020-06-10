ORKÖY ile traktör sahibi oldular - Son Dakika

ORKÖY ile traktör sahibi oldular

Mersin'in Erdemli ilçesinde Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteği ile 2 orman köylüsü traktörlerine kavuştu.

ORKÖY ile traktör sahibi oldular, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde Orman-Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteği ile 2 orman köylüsü traktörlerine kavuştu. Orman köylüsü vatandaşlara 22 bin lirası hibe, 88 bin lirası 7 yıl geri ödemeli toplam 110 bin liralık destek sağlandı.


Biri ilçeye bağlı Karayakup Mahallesinden diğeri Sinap Mahallesinden 2 orman köylüsüne traktörleri teslim edildi.


Karayakup Mahallesi'nde traktör tesliminde konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ormancılık faaliyetlerinin kırsalda yaşayan köylülerle birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Üretim faaliyetlerimizi, ağaçlandırma faaliyetlerimizi köylülerimiz aracılığı ile yapıyoruz. Bilindiği gibi işlerimizin büyük bölümü de makine ile yapılıyor. Üretim faaliyetlerini geliştirmek, odun ham maddesi üretiminde çok önemli işler gören yerel köylülerimize bu manada destek olmak amacıyla ORKÖY kredi çeşitliliğine bir de üretim mekanizasyon kredisi katıldı" dedi.


Kullanılan ekipmanların kazandırılması anlamında köylülere imkan sunulduğunu ifade eden Akduman, "Motorlu testere, tambur, traktör şeklinde üretim mekanizasyon anlamında bir destek sağlandı. Şu an burada 2 vatandaşımıza bizden aldıkları hibe ve kredi desteği ile traktör vereceğiz. Erdemli ilçemizde toplamda 8 vatandaşımıza destek vermiş olacağız" diye konuştu.


Akduman konuşmasında şunları kaydetti:


"Geçen yıl toplamda Erdemli ilçemize 485 bin lira kredi desteği verdik. Bu yıl 1 milyon 581 bin lira destek veriyoruz. Bölge genelindeki 5 milyon liralık kredinin yaklaşık 3'te birini Erdemlimize kullanmışız. Tabiri caiz ise kardeşin kardeşe vermeyeceği şartlarda kredi veriyoruz. Toplamda 110 bin TL hibe ve kredi desteği veriyoruz. Bunun yüzde 20'si hibe, ilk yıl ödemesiz, geriye kalan kısmı ise 7 yıl süresince ve çok cüzi bir artış ile ödenecek bir miktar. Çok şükür devletimiz bu zor süreçte vatandaşına bu imkanları sunuyor. Arkadaşlarımız ormancılık faaliyetlerinde etkin bir şekilde görev alıp bu ekipmanları amacına uygun olarak kullanacaklar."


Destekten faydalanarak traktör sahibi olan orman köylüsü Harun Güneri ve Kasım Taner, kendilerine imkan sağlayan herkese teşekkür etti.


Traktör teslim törenine Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, köy muhtarları ve vatandaşlar da katıldı. - MERSİN

Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 03:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ORKÖY ile traktör sahibi oldular - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş Virüsün bulaşılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş         
22:33
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı         
22:10
"Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor         
22:04
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem         
21:37
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı         
21:34
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti         
21:24
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı         
21:19
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık         
21:03
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı         
21:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalgada tablo çok daha ağır olabilir         
20:58
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu         
20:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 22:45:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ORKÖY ile traktör sahibi oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]