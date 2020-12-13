ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti - Son Dakika

ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti

13.12.2020 13:11
ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde ORKÖY projesi 15 aileye gelir kapısı oldu.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde ORKÖY projesi 15 aileye gelir kapısı oldu. Aileler aldıkları ineklerden sağladıkları süt ile geçimlerini sağlamaya başlarken, aynı zamanda ineklerin buzağılaması ile hayvan sayılarını arttırmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine yönelik üretimi arttırma projelerinden biri olan Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde 15 kişiye büyükbaş hayvan desteği verildi. 28 köylünün başvurduğu projeye kura yöntemiyle 15 kişi belirlendi. Destek kapsamında 15 köylüye 2 büyükbaş hayvan almaları için 2 yıl ödemesiz 5 yıl eşit taksitlerle faizsiz 27 bin TL kredi verildi. Kredi ile 15 ailenin her biri ikişer inek alarak üretime katıldı. Aileler ineklerden günlük aldıkları yaklaşık 20 kilogram süt ile kendilerine gelir kapısı açtı.

"Ekmeğimi ORKÖY'ün verdiği ineklerden sağlıyorum"

Proje ile inek sahibi olan ailelerden Sultan Cirit, emeği geçenlere teşekkür etti. ORKÖY'den aldıkları ineklerle evlerinin geçimini sağladıklarını belirten Cirit, "Muhtarımız sağolsun, yardımcı oldu. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Günlük 10 kilo süt alıyorum kilosu 2 TL'den sütçüye veriyorum. Geçimimi bu işle sağlıyorum ve 2 çocuğum vardı. ORKÖY'den önce ineklerim yoktu. ORKÖY sayesinde iki ineğim oldu ve şimdi ekmeğimi bundan çıkarıyorum" dedi.

ORKÖY'den inek alarak süt üretimine başlayan Mustafa Kanat ise köyün süt üretimine ORKÖY'den aldığı destekle başladığını belirterek, günlük 20 kilo süt sattıklarını belirtti.

"15 haneye gelir kapısı oldu"

Köy muhtarı Servet Cirit ise köylülere verilen ineklerle hane başı 50 lira gelir sağlandığını kaydetti. Cirit, "Proje 2019 Eylül ayında başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Murat Çakır bizlere çok yardımcı oldu. 15 kişiye ikişer inek olmak üzere 30 inek verildi. İneklerin değeri yaklaşık 500 bin TL. 15 haneye bir gelir kapısı oldu. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Günlük ineklerin verdiği süt miktarına göre hane başı ortalama 50 TL gelir sağlanıyor" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti
ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti
ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti
ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti
ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti
ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti
ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti

Orman Genel Müdürlüğü, Afyon, Tarım, İnek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ORKÖY projesi ile 15 ailenin hayatı değişti - Son Dakika


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