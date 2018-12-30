Son Dakika Haberleri: Orkun'la Yollardayız! 2019'dan Önce Son Vlog

Orkun'la Yollardayız! 2019'dan Önce Son Vlog

1 saat önce

Selam! Bu vlog'ta Orkun'la yollara çıkıyoruz, Marmara Üniversitesi'nde konuşma yapıyorum ve arabada bol bol deliriyorum!

Selam! Bu vlog'ta Orkun'la yollara çıkıyoruz, Marmara Üniversitesi'nde konuşma yapıyorum ve arabada bol bol deliriyorum! Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https://goo.gl/Cw2fGV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:20 Kaynak: Youtube

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