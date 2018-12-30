Orkun'la Yollardayız! 2019'dan Önce Son Vlog
1 saat önce
Selam! Bu vlog'ta Orkun'la yollara çıkıyoruz, Marmara Üniversitesi'nde konuşma yapıyorum ve arabada bol bol deliriyorum!
Selam! Bu vlog'ta Orkun'la yollara çıkıyoruz, Marmara Üniversitesi'nde konuşma yapıyorum ve arabada bol bol deliriyorum! Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https://goo.gl/Cw2fGV
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:20 Kaynak: Youtube
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