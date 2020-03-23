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Orkun Kökçü'den corona virüs mesajı: "Bu savaşı hep birlikte kazanacağız..."
6 saat önce
ORKUN KÖKÇÜ: LÜTFEN UYARILARI ÖNEMSEYİN VE CİDDİYE ALINFeyenoord'daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, koronavirüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, "Dünya ve Türkiye koronavirüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor.
ORKUN KÖKÇÜ: LÜTFEN UYARILARI ÖNEMSEYİN VE CİDDİYE ALIN
Feyenoord'daki performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü, koronavirüse karşı uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtirken, "Dünya ve Türkiye koronavirüs nedeniyle zor bir durumdan geçiyor. Lütfen uyarıları önemseyin ve ciddiye alın. Lütfen evinizden ayrılmayın. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız" dedi.
OZAN KÖKÇÜ: EVDE KALALIM
Sabah Futbol Kulübü'nün 21 yaşındaki forveti Ozan Kökçü ise "Bu durumu ciddiye alalım. Koronavirüs şaka değil. Evde kalalım" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:18
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