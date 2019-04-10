Son Dakika Haberleri: Orkun Kökçü, Sözleşmesini Uzattı

Orkun Kökçü, Sözleşmesini Uzattı

12 dakika önce

Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk asıllı gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Orkun Kökçü, Sözleşmesini Uzattı, System.String[]
Hollanda Eredivise ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Türk asıllı gurbetçi futbolcu Orkun Kökçü, kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Daha önce ismi Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan genç futbolcu Orkun Kökçü, görev yaptığı Feyenoord ile sözleşme yeniledi. Genç futbolcu formasını giydiği Feyenoord kulübü ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı. Bugün yapılan imza töreni ile sözleşme yenileyen genç futbolcu, Feyenoord formasıyla çıktığı 11 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Hollanda U19 takımında da forma giyiyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:47 Kaynak: İHA
Genç, Hollanda, Feyenoord, Spor
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