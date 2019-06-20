Son Dakika Haberleri: Orkun, motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Son Dakika Güncel Haber

Orkun, motosikletiyle yaptığı kazada öldü

25 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Orkun Karadeniz (22), yaşamını yitirdi.

Orkun, motosikletiyle yaptığı kazada öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Orkun Karadeniz (22), yaşamını yitirdi.
Kaza, gece yarısı Manavgat ilçesi Ilıca kavşağında meydan geldi. Orkun Karadeniz yönetimindeki 07 L 8734 plakalı motosikletle Mehmet Katlanır yönetimindeki 07 LIN 79 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Orkun Karadeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Orkun Karadeniz'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otobüs şoförü Mehmet Katlanır'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza nedeniyle Antalya Manavgat karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü Orkun Karadeniz'in başında kask olup olmadığı ise henüz belirlenemedi.

 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:04 Kaynak: DHA
ölüm, antalya, manavgat, karadeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasını, başını duvara vurarak öldüren katil konuştu: İçindeki şeytanı çıkarmak istedim Av yasağının başlamasıyla en çok tercih edilen balık, İskorpit oldu! Kilosu 45 TL Yıldırım Mayruk'tan Serenay Sarıkaya'ya övgü Hindistan'da aşırı sıcaklar yüzünden ölenlerin sayısı 92'ye çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:29:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orkun, motosikletiyle yaptığı kazada öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]