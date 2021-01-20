Orkun Ün kimdir?

Orkun Ün, Kanal D Ana Haber'deki yılları içinde dünyanın bir çok sıcak bölgesinden canlı yayınlarla haberlerini aktardı.

Gezi Parkı eylemleri sırasında aralıksız haftalarca yayın yapan tek muhabirdir.

Soma Faciası,

Şike Davası,

Suriye'ye düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaptığı haberler çok konuşuldu.

2018 senesinde Kanal D Haber'den ayrıldı ve Acun Ilıcalı'nın davetiyle TV8'de '8'de bugün' adlı haber programını sundu.

2020 senesinde Ahmet Hakan tarafından Hürriyet Gazetesi'ne köşe yazarı olarak transfer edilen Orkun Ün, halen Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.