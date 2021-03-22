Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf - Son Dakika

Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf

22.03.2021 22:43

Geçtiğimiz yıl kızları Daisy Dove'u kucaklarına alan Orlando Bloom ve Katy Perry çiftinin cinsel hayatlarıyla ilgili samimi bir itiraf geldi. Bebek dünyaya geldikten sonra hayatlarının değiştiğini söyleyen Bloom, "Doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" dedi.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Orlando Bloom ve beş yıldır aşk yaşadığı şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına almıştı.

"EVDE PİJAMAYLA DOLAŞMAK YASAK"

İkinci kez babalık duygusunu tadan ünlü aktör, bebekleri dünyaya geldikten sonra değişen yaşamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yabancı basına konuşan 44 yaşındaki Bloom, "6.30'da uyanıyorum. Kızım Daisy'yi kontrol edip, 20 dakika meditasyon yapıyorum. Erken saatlerde elime telefon almıyorum. Evde pijamayla dolaşmak yasak. Hep özenliyim" dedi.

CİNSEL HAYATIMIZ ZAYIFLADI

Cinsel yaşamlarıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Orlando Bloom, "Daisy doğduktan sonra doğal olarak Katy ile cinsel hayatımız zayıfladı" dedi.

Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf

Orlando Bloom, Katy Perry, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf - Son Dakika Magazin


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