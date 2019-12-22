Orlando Magic, efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Orlando Magic, efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor - Son Dakika Spor

Orlando Magic, efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic, efsane basketbolcusu Hidayet Türkoğlu'yla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Orlando Magic, efsanesi Hidayet Türkoğlu'nun anılarını yaşatıyor, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Orlando Magic, efsane basketbolcusu Hidayet Türkoğlu'yla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Orlando Magic formasını 2004-2009 ve 2010-2014'te giyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla ilgili NBA ekibi, sosyal medyada "Twitter"dan paylaşımlar yaptı.

Türkoğlu'na sevgisini gösteren Orlando Magic, efsane isminin attığı kritik basketlerin videolarını yayımladı.

Hidayet Türkoğlu da Orlando Magic'in videolarını paylaşarak, "Best times, thank u guys (En iyi zamanlar, teşekkürler beyler)" ve "Just like yesterday (Sanki dün gibi)" mesajlarını yazdı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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