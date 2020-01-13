Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi - Son Dakika

Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi

6 saat önce

Mersin'de orman arazilerine dikildiği belirlenen yaklaşık 4 bin limon ağacı ekipler tarafından kesildi.

Orman arazisine dikilen limon ağaçları kesildi, System.String[]

Mersin'de orman arazilerine dikildiği belirlenen yaklaşık 4 bin limon ağacı ekipler tarafından kesildi.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki orman arazilerine geçmiş yıllarda limon ağaçları dikildiği tespit edildi. Orman İşletme Müdürlüğü, işgal edilen alanlar için mahkemeye başvurdu. Ekipler, mahkemesi sonuçlanan alanlar için limon bahçesine dönüştürülen yerlerde kesim yaptı. Yaklaşık yüz dönüm alandaki limon ağaçları ekipler tarafından kesildi.


Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, mahkemesi sonuçlanan alanlar için uygulamanın devam edeceğini, kesilen limonların yerine orman ağaçlarının dikiminin yapılacağını açıkladı. - MERSİN

Mezitli, Mersin, Tece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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