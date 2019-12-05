Son Dakika Haberleri: Orman atıkları gübreye dönüştürülüyor
Son Dakika Güncel Orman atıkları gübreye dönüştürülüyor - Son Dakika

Orman atıkları gübreye dönüştürülüyor

6 saat önce

Ormanlarda bakım ve üretim çalışmalarından çıkan çalı çırpı ve dal atıkları organik gübre olarak kullanılacak.

Orman atıkları gübreye dönüştürülüyor, System.String[]

Ormanlarda bakım ve üretim çalışmalarından çıkan çalı çırpı ve dal atıkları organik gübre olarak kullanılacak.


Ormanlık alanlarda yapılan üretim, bakım, budama gibi faaliyetler sırasında çıkan ve endüstriyel anlamda değerlendirilemeyen, ekonomik değeri düşük olan atıklar, çalı doğrama makinesiyle öğütülerek gübreye dönüştürülecek. Aynı uygulama şehir merkezindeki kamu kurumu, okul, cami bahçelerinde yapılan budamalardan çıkan dal parçaları için de yapılacak. Fermantasyon sonucunda oluşacak organik gübre Orman Fidanlığında kullanılacak.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel "Yılda 9 milyon fidan yetiştiğimiz Orman Fidanlığımızda sürekli toprak, humus, organik madde ve gübre ihtiyacımız oluyor. Ormanlardan çıkan ve yakacak odun dahi olmayan çalı, çırpı ve dal parçalarını kiraladığımız bir parçalama makinesinde öğüttük. Bu materyali bir yıl depolayarak çürütüp, gübreye dönüştürerek fidanlığımızda kullanacağız. Böylece bir nevi geri dönüşüm sağlamış olacağız. Özellikle okul bahçelerinde yaptığımız bakım ve budama çalışmalarından da oldukça fazla atık madde çıkıyor. Bunlar bugüne kadar şehir çöplüğüne atılıyordu" dedi.


Kiralık olan çalı doğrayıcısı makinenin demirbaş olarak satın alınması için de bütçeden ödenek ayrıldı. 2020 yılında makine parkına dahil olacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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