Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın onarımını yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın onarımını yaptı - Son Dakika

Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın onarımını yaptı

6 saat önce

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında 3 milyon 900 bin lira harcayarak 39 binanın onarımını gerçekleştirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın onarımını yaptı, System.String[]

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında 3 milyon 900 bin lira harcayarak 39 binanın onarımını gerçekleştirdi.


Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında yatırım programında olmamasına rağmen, Orman Genel Müdürlüğünden alınan ödenek destekleri ile birçok binanın onarımları yapıldı. İşe öncelikli olarak işletme müdürlükleri idare binaları, toplu koruma ekip binaları, ilk müdahale ekip binaları, depo binaları ve lojmanların onarımları halinde bütçeyle verilen 800 bin TL'lik ödenekle başlayan Bölge Müdürlüğü, yıl İçerisinde Orman Genel Müdürlüğünden ek ödenek aldı. Alınan ek ödeneklerle toplam 3 milyon 900 bin TL harcanarak 3 adet işletme müdürlüğü idare binası, 9 adet ilk müdahale ekip binası, 2 adet toplu koruma, 1 adet arşiv binası, 26 adet lojman onarımları ile 7 adet bina çatıları yapıldı.


Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle yeni kurulan 22 adet işletme şefliği nedeniyle Anamur, Gülnar ve Mut işletme müdürlüklerinin idare binalarında yer sorunu olacağından ek idare bina tadilatları ile bu sorunların 2019 yılında giderilmiş olduğuna dikkat çekti. Onarım işlerinde emeği geçen tüm personele teşekkür eden Akduman, 2020 yılı çalışmalarında da başarılı olunması dileğinde bulundu. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şeker Piliç'e ait 37 marka icradan yarı fiyatına satışa çıkacak
Kapalıçarşı'daki 12 milyon liralık dükkanın satışı iptal edildi Aracın camını kırıp 450 bin liralık tarla parasını çaldılar Fenerbahçe, üyelerinden 50 TL'lik aidata ek olarak 500 TL bağış istedi

Son Dakika Haberleri
17:58 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "İnsanlar hakarete uğradığında sesimizi yükseltmemiz lazım" - Son Dakika
17:56 Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:56 Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
17:56 "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Son Dakika
17:52 Sivas Adliyesi Seri Muhakeme Bürosunda ilk dava görüldü - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:05 Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:00:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın onarımını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]