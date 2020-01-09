Orman Bölge Müdürlüğü, 3,9 milyon TL ile 39 binanın onarımını yaptı - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında 3 milyon 900 bin lira harcayarak 39 binanın onarımını gerçekleştirdi.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında yatırım programında olmamasına rağmen, Orman Genel Müdürlüğünden alınan ödenek destekleri ile birçok binanın onarımları yapıldı. İşe öncelikli olarak işletme müdürlükleri idare binaları, toplu koruma ekip binaları, ilk müdahale ekip binaları, depo binaları ve lojmanların onarımları halinde bütçeyle verilen 800 bin TL'lik ödenekle başlayan Bölge Müdürlüğü, yıl İçerisinde Orman Genel Müdürlüğünden ek ödenek aldı. Alınan ek ödeneklerle toplam 3 milyon 900 bin TL harcanarak 3 adet işletme müdürlüğü idare binası, 9 adet ilk müdahale ekip binası, 2 adet toplu koruma, 1 adet arşiv binası, 26 adet lojman onarımları ile 7 adet bina çatıları yapıldı.



Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, özellikle yeni kurulan 22 adet işletme şefliği nedeniyle Anamur, Gülnar ve Mut işletme müdürlüklerinin idare binalarında yer sorunu olacağından ek idare bina tadilatları ile bu sorunların 2019 yılında giderilmiş olduğuna dikkat çekti. Onarım işlerinde emeği geçen tüm personele teşekkür eden Akduman, 2020 yılı çalışmalarında da başarılı olunması dileğinde bulundu. - MERSİN