Orman Bölge Müdürlüğü'nde "Sıfır Atık" Projesi Hayata Geçirildi

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde "Sıfır Atık" projesini hayata geçirilirken geri dönüşüm kutuları yenilenerek dairede çeşitli yerlere ve lojmanların giriş ve çıkışlarına yerleştirildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'nde "Sıfır Atık" projesini hayata geçirilirken geri dönüşüm kutuları yenilenerek dairede çeşitli yerlere ve lojmanların giriş ve çıkışlarına yerleştirildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde tüm Türkiye'de başlatılan proje ve geri dönüşüm kampanyası Orman Bölge Müdürlüğümüzde de uygulanıyor. Daha önce de geri dönüşümü benimseyen ve atıkları toplayan bir kurum olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü bu işi artık daha disiplinli yapmaya başladı. Proje ile geri dönüşüm kutuları yenilenerek dairede çeşitli yerlere kondu. Ayrıca lojmanların giriş ve çıkışlarına da yerleştirildi.



İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesini sağlamak için herkese atıkları geri dönüşüm kutularına atmayı tavsiye eden Bölge Müdürü Recep Temel "Bu kampanya en çokta bize yakışır" dedi.



Yemekhane atıkları ise daha bir özenle ayrılıyor. Plastik ve cam gibi atıklar geri dönüşüme gönderilirken, atık yağlar ve organik atıklar ayrıca toplanıyor. Kalan yemekler ise her gün düzenli olarak sokak hayvanlarına gönderiliyor.



Fidanlık Müdürlüğünde ise bütün bunlara ilaveten, yeşil atıklar ile tohumu alınan kozalaklar gübreye dönüştürülüyor. - ESKİŞEHİR

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