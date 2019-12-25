Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika

Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından okullarda farkındalık oluşturmak ve öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 10 okula kedi ve köpek evi ile kuş yuvası hediye edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından okullarda farkındalık oluşturmak ve öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 10 okula kedi ve köpek evi ile kuş yuvası hediye edildi.


Atıl durumda olan binalardan alınan artıkların kullanılması sonucu yapılan kedi, köpek evleri ve kuş yuvaları 10 okula dağıtıldı.


Özellikle kış aylarında hayat kurtarıcı olan kedi ve köpek evleri ile kuş yuvaları, okullar tarafından uygun yerlere konuldu. Hayvanların soğuk kış günlerini atlatmalarını sağlamak için okullara kedi ve köpek evleri ile kuş yuvaları dağıtılmasını memnuniyetle karşılayan okul idarecileri, bu sayede öğrencilerde hayvanlara olan duyarlılığın artacağını, aynı zamanda öğrencilerle minik dostların arasında bir bağ kurulmasına da öncülük edeceğini belirttiler. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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