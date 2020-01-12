Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması - Son Dakika

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti düzenliyor.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yaban hayvanlarını yemleme çalışması, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarının karla kaplanması sonucu yiyecek bulmakta sıkıntı çekmelerinden dolayı yemleme faaliyeti düzenliyor.


Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve ağır geçen kış şartlarının etkilerini hafifletmek adına yemleme çalışması gerçekleştirildi.


Kaymakam Yüksel Kara, Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, İşletme Müdür Yardımcısı Atakan Kaynar ve Orman Muhafaza Memurları tarafından Yaylacık Mevkiinde yapılan yemleme çalışmasında saman, yem ve ekmekler belli noktalara bırakıldı. - KÜTAHYA

Orman İşletme Müdürlüğü, Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:30 Kaynak: İHA
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