Orman Bölge Müdürü Ateş, Demirköy'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Orman Bölge Müdürü Ateş, Demirköy'de incelemelerde bulundu

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi

Ateş, ziyarette, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız ve orman bölge şeflerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra longoz ormanları ve fidanlıklarda incelemelerde bulunan Ateş, Demirköy Orman Kooperatifi başkanlarının ve muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ateş, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, yaz aylarında ormancılık faaliyetlerinin arttığını söyledi.

Bölgenin ormancılık faaliyetleri açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Ateş, faaliyetleri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Trakya'nın fidan ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu aktaran Ateş, "Fidanlıklardaki üretimleri incelemek üzere buradayız. Üretimlerin son derece başarılı olduğunu gördük. Buradaki fidanlar miktar ve kalite olarak Trakya'daki ağaçlandırmaların ve kamu kurumlarının fidan ihtiyacını karşılayacak durumda." diye konuştu.

Recep Ateş, İstanbul, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman Bölge Müdürü Ateş, Demirköy'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:06 Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:32 Emniyet şeridini ihlal ettiği için ceza kesilen sürücü, kendisini görüntüleyen muhabire ağza alınmayacak hakaretler savurdu 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
20:13
Muğla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
19:05
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Son Dakika: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
17:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 20:33:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman Bölge Müdürü Ateş, Demirköy'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]