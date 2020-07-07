Orman Bölge Müdürü Ateş, Demirköy'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ateş, ziyarette, Demirköy Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız ve orman bölge şeflerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra longoz ormanları ve fidanlıklarda incelemelerde bulunan Ateş, Demirköy Orman Kooperatifi başkanlarının ve muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ateş, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, yaz aylarında ormancılık faaliyetlerinin arttığını söyledi.

Bölgenin ormancılık faaliyetleri açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Ateş, faaliyetleri geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Trakya'nın fidan ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu aktaran Ateş, "Fidanlıklardaki üretimleri incelemek üzere buradayız. Üretimlerin son derece başarılı olduğunu gördük. Buradaki fidanlar miktar ve kalite olarak Trakya'daki ağaçlandırmaların ve kamu kurumlarının fidan ihtiyacını karşılayacak durumda." diye konuştu.