Orman Bölge Müdürü Birol Dündar: Bu yıl 50 orman yangınımız çıktı - Son Dakika

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Balıkesir'de bu yıl 50 orman yangını çıktığını ve 19 hektar bir alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Orman Bölge Müdürlüğü fidanlık biriminde gazetecilere açıklamalarda bulunan Dündar, orman yangınları konusunda bilinçlenmenin önemine dikkati çekti.

Dündar, yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de bu yıl 50 orman yangınımız çıktı. Bu sayı her gün artıyor. Bunlar ormana sirayet eden yangınlarımız. Toplam 19 hektar orman alanı yandı. İnşallah büyük yangın görmeyiz. Biz yangında önemli olan doğru müdahaleyi yapıp yapmadığımıza bakıyoruz. Hava şartları kötü, rüzgar yüksekse, rutubet düşükse bir ateş çıktığında yangın çok hızlı ilerliyor. O yüzden şimdiye kadar Balıkesir'de büyük bir yangınımız çıkmadı, inşallah bundan sonra da çıkmaz diye temenni ediyoruz."

Dündar, bu yangınlara Bölge Müdürlüğü olarak 2 helikopter, 70 arazöz, 10 greyder, 9 dozer ve 342 orman işçisiyle müdahalede bulunduklarını anlattı.

Balıkesir Bölge Müdürlüğüne ait 11 bal ormanının bulunduğunu ifade eden Dündar, şunları kaydetti:

"Orman köylerine ORKÖY desteği ile kredi vermekteyiz. Ortalama olarak yılda 150 köyümüze 5 milyar lira civarında ORKÖY desteği vermekteyiz. Ormanlarda sadece zararlı olan yangın değildir. Biz böcek konusunda da mücadele etmekteyiz. Her yıl ormanlarımıza 150 adet kuş yuvası atmaktayız. Bu, biyolojik mücadele kapsamında yaptığımız bir şey. 8 bin kolosoma dediğimiz bir yırtıcı böcek yani böcek üretimini biz yapıyoruz. Balıkesir Bölge Müdürlüğümüzde tamamen doğal koşullarda ürettiğimiz böcekleri doğaya salarak inanılmaz bir başarı yakalıyoruz."