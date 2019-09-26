Orman Bölge Müdürü Demirci, Biga'da personel ile bir araya geldi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Enver Demirci, Biga Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle tanışma toplantısı düzenledi.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı iken Çanakkale'ye atanan Demirci, Biga Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda personel ile bir araya geldi.

Personelle tek tek tanışan Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İşletme Müdürü İhsan Tunç, İşletme Müdür Yardımcısı Eray Maden, İşletme Şefleri Yasin Ceylan ve Mehmet Çerçi, Kadastro ve Mülkiyet Şefi Dr. Muhammet Akkaya, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Erkan Aktay, orman muhafaza memurları ve idari personel katıldı.