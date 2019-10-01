Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Dumlupınar'da

Kütahya'da Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Dumlupınar Orman İşletme Şefliğini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde gördü ve incelemelerde bulundu.



Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Dumlupınar Orman İşletme Şef Vekili Niyazi Hakan Dinkçi'nin de hazır bulunduğu ziyarette, Bölge Müdürü Hasan Keskin Şeflik binasını gezdi, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve personelle tanıştı.



Şimdiye kadar yapılan başarılı çalışmalardan dolayı tüm personele teşekkür eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, eksiklikler ve personel tarafından talep edilenler üzerinde durdu.



Güç birliği ve ekip ruhu ile birçok şeyin başarılmasının ve gerçekleştirilmesinin daha kolay olduğunu belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Çalışmalarımızda buna dikkat etmelisiniz, özellikle de vatandaşlarla diyaloglarda güler yüzlü ve yapıcı bir tavrın bizlere çok fazla şey kazandıracağını bilmeliyiz. Vatandaşlarla bir sorun olduğunda farklı yollardan yaklaşabilmenin ve çözüm yolları üretebilmenin önemi bilinmelidir. Tüm İşletme Şefliği çalışanlarına kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA