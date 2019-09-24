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Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Emet'te

49 dakika önce

Kütahya'da yeni göreve başlayan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Emet Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, idari kadro ile toplantı düzenledi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Emet'te, System.String[]

Kütahya'da yeni göreve başlayan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Emet Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, idari kadro ile toplantı düzenledi.


Emet Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıya Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Hakan Orhan, Emet İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri ve Danışman Mühendisler katıldı.


Bölge Müdürü Hasan Keskin, toplantıda yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında bilgiler aldı ve İşletme Müdürlüğü çalışmaları ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi esnasında dikkat edilmesini istediği hususlara vurgu yaptı.


Yapılan tüm çalışmalarda vatandaş odaklı bir çalışma prensibi içinde olunmasını belirten Müdür Keskin, "Güler yüzlü olmak bize büyük kazanımlar sağlar. Program ve hedeflerimizi eksiksiz gerçekleştirmeli, bunun için çaba göstermeli, başarı ve amaçlarımıza ulaşmak için tüm birimler olarak elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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