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Orman Bölge Müdürü Kayım'dan Rektör Uysal'a veda ziyareti

1 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevi yakında sona erecek olan Adnan Kayım, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a veda ziyaretinde bulundu.

Orman Bölge Müdürü Kayım'dan Rektör Uysal'a veda ziyareti, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevi yakında sona erecek olan Adnan Kayım, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a veda ziyaretinde bulundu.


Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, veda ziyareti için makamında Uysal'la bir araya geldi. Görüşmede Rektör Kazım Uysal, Adnan Kayım'a Orman Bölge Müdürlüğü döneminde Kütahya'da verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.


Müdür Kayım, Uysal'a iyi dilekleri için teşekkür ederek, üniversiteye gelecek dönem için başarı dileklerini sundu. - KÜTAHYA

Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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