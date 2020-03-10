Orman Bölge Müdürü Keskin: "Kaliteyi ön planda tutan işler yapmamız gerek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Bölge Müdürü Keskin: 'Kaliteyi ön planda tutan işler yapmamız gerek' - Son Dakika

Orman Bölge Müdürü Keskin: "Kaliteyi ön planda tutan işler yapmamız gerek"

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün "2020 Yılı Hedefleri" konulu değerlendirme toplantısı Simav Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.

Orman Bölge Müdürü Keskin:

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün "2020 Yılı Hedefleri" konulu değerlendirme toplantısı Simav Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.


Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin başkanlığında düzenlenen toplantıya Orman Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürleri katıldı.


Bölge Müdürü Hasan Keskin toplantıda yaptığı konuşmada; Öncelikle Orman Genel Müdürlüğüne yakışır, kaliteyi ön planda tutan işler yapmaları gerektiğini belirterek, yapılan tüm iş kalemlerinde denetlemelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve kaliteli mal üretimine öncelik verilmesini istedi.


Keskin; Oman depolarının düzen ve tertibine azami önem verilmesini, dikilen fidanların bakımının iyi takip edilmesini, yangın gönüllü eğitimlerinin işletmeler bazında artırılmasını ve varsa malzeme eksikliklerinin tespit edilerek, en kısa zamanda tamamlanmasının sağlanmasını istedi.


7. aydan itibaren bütün satışların e - ihale ile yapılacağını dile getiren Hasan Keskin," Bu konuda hazırlıklar yapılarak muhasebe servislerine talimat verilecektir. Ayrıca termin planları yapılarak, üretimlerin en geç Ekim sonuna kadar tamamlanacak şekilde planlanacak, 1,5 ya da 2 metre boyunda kabuklu maden direk üretimine önem verilecek" dedi.


"2020 yılı çok daha iyi ve verimli bir yıl olacak"


Keskin," 2020 yılında; hem bulunduğumuz yere, hem orman köylümüze, hem de vatanımıza ekonomik ve sosyal faydası olacak dediğimiz faaliyetlerin çalışması içinde olalım. 2019 yılında yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2020 yılının çok daha iyi ve verimli bir yıl olacağına inanıyorum" diye konuştu.


Toplantıda İşletme Müdürleri de kendi alanlarında yaptıkları çalışma ve program gerçekleşmeleri hakkında detaylı bilgiler verdiler. Toplantıda yapılan sunumlarda; damga gerçekleşmeleri, gençleştirme programları, üretim durumları, depo stok durumları, gelir gider durumları, silvikültür faaliyetleri, bal ormanları, mesire yerleri, orman zararlıları ile mücadele faaliyetleri, fidan dikim çalışmaları, okul bahçesi, cami ve ibadethane ağaçlandırmaları, orköy çalışmaları, kadastro çalışmaları, yol yatırım faaliyetleri, bina ve inşaat faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verilirken; önemli başlıklar karara bağlandı.


Toplantı sonunda Şube Müdürleri de kendi Şube Müdürlükleri ilgili gerekli gördükleri bilgileri aktararak, uygulanmasını istediklerini konuları dile getirdiler. Toplantı Bölge Müdürü Hasan Keskin'in ve Bölge Yardımcılarının kısa değerlendirmeleri ve başarı dilekleri ile sona erdi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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