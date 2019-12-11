Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Bölge Müdürü Keskin: 'Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz' - Son Dakika

Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz"

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yaparak, personelin daha iyi şartlarda çalışmasına olanak sağladıklarını ifade etti.

Orman Bölge Müdürü Keskin:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, hizmet binalarının bakım ve onarımlarını yaparak, personelin daha iyi şartlarda çalışmasına olanak sağladıklarını ifade etti.


Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü idari binası ve lojmanları tadilattan geçirilerek, bina dış cephesindeki sıva işlerinin tamamlandığını, boyanıp yepyeni bir görünüme kavuştuğunu söyleyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Personelimizin daha iyi çalışma şartlarında görev yapması için hizmet binalarımızın bakımlarını yapıyor ve daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. Ormancılık çalışmalarımızı yürütürken aynı zamanda sağlıklı, konforlu ve daha temiz çalışma ortamları oluşturarak, personelimizin memnuniyetini göz önünde bulunduruyoruz" dedi.


Keskin, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü yapılan tadilat çalışmalarının ardından, hem vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet vereceğini, hem de personelinin daha iyi fiziki ortamda çalışmasını sağlayarak, iş verimini artıracağını belirtti. - KÜTAHYA

Hasan Keskin, Tavşanlı, Kütahya, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fiyatı artan Simav kestanesi, yoğun ilgi görüyor
Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu!

Son Dakika Haberleri
18:52 Ayrılıkçı Katalan gruplar El Clasico'nun güvenliğini bir kez daha tehdit ediyor - Son Dakika
18:52 Pakistan, Leşker-i Tayyibe'nin kurucusunu terörün finansmanından suçlu buldu - Son Dakika
18:52 Ağrı Emniyet Müdürü Özen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:50 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika
18:50 Kahveden kaçmayan işletmeci ve çaycı, deprem anını anlattı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:54:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman Bölge Müdürü Keskin: "Personelimize daha rahat çalışma ortamları sağlıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]