Orman Bölge Müdürü Keskin: Problemlere karşı çözüm odaklı olunmalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman Bölge Müdürü Keskin: Problemlere karşı çözüm odaklı olunmalı - Son Dakika

Orman Bölge Müdürü Keskin: Problemlere karşı çözüm odaklı olunmalı

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yılsonu değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada; problemlere karşı çözüm odaklı olunmasının önemine değindi.

Orman Bölge Müdürü Keskin: Problemlere karşı çözüm odaklı olunmalı, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yılsonu değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada; problemlere karşı çözüm odaklı olunmasının önemine değindi.


Ilıca Eğitim Tesisleri'nde yapılan yılsonu değerlendirme toplantısına Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube ve İşletme müdürleri ile kurum avukatı katıldı. Toplantıda 2019 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2020 yılında yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.


Toplantının açılışında konuşan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Genel Müdürlüğü 2020-2022 Dönemi Döner Sermaye Bütçesi Hazırlık Toplantısı'nda görüşülen konuları şube ve işletme müdürlerine aktardı.


"Şeffaflık, hesap verebilirlik, güvenirlilik, verimlilik, katılımcılık ve sürdürülebilirliğin Orman Genel Müdürlüğün ana temel ilkelerini oluşturduğunu söyleyen Bölge Müdürü Keskin, "Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'in dediği gibi "Daha Yeşil Bir Türkiye için elele" ve ekip olarak güzel çalışmalara imza atmak için çalışarak, ormancılığımızı daha ileriye götürmemiz gerek.


Müdür Keskin; Meslektaşlarının konularına hakim ve mevzuata uygun çalışabilmeleri için eğitim konusuna öncelik vermelerini, sahada eğici ve öğretici olmanın öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.


"Vatandaşlardan gelen talepler anında değerlendirilmeli"


Keskin, vatandaşlardan gelen taleplerin anında değerlendirilmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini ve diğer kurum ve kuruluşlar ile iyi ilişkiler içerisinde olup, problemlere karşı çözüm odaklı olunmasının önemine değindi.


2020 yılının ormancılık ve teşkilat açısından güzel işlere imza atılan bir yıl olmasını temenni eden Bölge Müdürü Hasan Keskin, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılı ve verimli bir yıl dileklerini iletti.


Toplantıda tüm Şube ve İşletme Müdürleri; 2019 yılında yaptıkları faaliyetler ile ilgili birer sunum gerçekleştirirken, birimlerinin faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler vererek, karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerini ortaya koydular.


Bölge Müdürü Hasan Keskin toplantı sonunda çalışmalar üzerinde genel bir değerlendirme yaparak, tüm ekip arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti ve yeni yılda aynı azim ve heyecanla çalışılması dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Hasan Keskin, Karacabey, Kütahya, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
"Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon

Son Dakika Haberleri
15:52 Mesut Özil'den Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına sessiz kalan Müslümanlara tepki - Son Dakika
15:52 Kahramanmaraş'ta "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir" etkinliği - Son Dakika
15:52 Hüyük'te düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi - Son Dakika
15:52 Çubuk Belediyesi'nden kadınlar için Ankara gezisi - Son Dakika
15:47 Büyükşehir Belediyesinden okula destek - Son Dakika
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Son Dakika
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 15:57:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orman Bölge Müdürü Keskin: Problemlere karşı çözüm odaklı olunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]