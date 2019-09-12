Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevine başladı

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde son yapılan Orman Bölge Müdürlüğü değişikliklerinde Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yasin Yaprak, yeni görevine başladı.



Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ı Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun, Şube Müdürleri, Muğla ve Yılanlı İşletme Müdürleri makamında hayırlı olsun ziyareti yaptı. İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken Muğla Orman Bölge Müdürü olarak atanan Yasin Yaprak, makamında tebrikleri kabul etti. - AYDIN