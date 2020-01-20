Orman Bölge Müdüründen Başkan Cabbar'a ziyaret - Son Dakika
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Orman Bölge Müdüründen Başkan Cabbar'a ziyaret

6 saat önce

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek Develi'de yürütülecek ağaçlandırma çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Orman Bölge Müdüründen Başkan Cabbar'a ziyaret, System.String[]

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek Develi'de yürütülecek ağaçlandırma çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.


Tekir Gölet'inden Develi'ye kadar olan kısmı ile Bayraktepe Mevkiinin uygun bölgelerine yapılacak ağaçlandırma çalışmaları hakkında fikir alışverişine bulunan Başkan Mehmet Cabbar, "Daha yeşil Develi için bölge müdürümüzle faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah en kısa sürede başlayacak bu çalışmalardan dolayı bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:20 Kaynak: İHA
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