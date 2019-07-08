Son Dakika Haberleri: Orman Bölgede değerlendirme toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Orman Bölgede değerlendirme toplantısı

45 dakika önce

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü durum değerlendirme toplantısı Bölge Müdürü Metin Kırcı başkanlığında yangın harekat merkezinde gerçekleştirildi.

Orman Bölgede değerlendirme toplantısı, System.String[]
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü durum değerlendirme toplantısı Bölge Müdürü Metin Kırcı başkanlığında yangın harekat merkezinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ormancılık faaliyetleri ve programlarının gerçekleşmelerinin görüşülerek 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle varılan hedeflerin değerlendirildiği toplantı, Yangın Harekat Merkezi'nde gerçekleşti. Bölge Müdürü Metin Kırcı'nın başkanlığında gerçekletirilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Çetin, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri ile Bölge Müdürlüğü Avukatı katıldı. Bölge Müdürü Metin Kırcı yaptığı açılış konuşmasında; "Bu sene işimiz 2018 Yılından çok daha fazla, 2019 yılını da başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımızda biraz daha gayret edelim. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Bölge Müdürü Metin Kırcı'nın açılış konuşmasının ardından sırasıyla Şube Müdürleri program ve gerçekleşmelerle ilgili sunum yaptılar. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anzer balının kilogramı bin lira oldu, sipariş yağıyor Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:45:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orman Bölgede değerlendirme toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]