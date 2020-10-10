Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı

10.10.2020 15:29
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orman bölgesinde kesim ve taşıma işi ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışındaki genç ve nitelikli ağaçları da kestiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orman bölgesinde kesim ve taşıma işi ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışındaki genç ve nitelikli ağaçları da kestiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın Orman Bölge Müdürlüğü ile

koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında orman şefi ve orman muhafaza memurunun da bulunduğu 6 şüpheli, 'çete' suçundan gözaltına alındı. Savcılığın talebi üzerine görevlendirilen müfettişler ise, zarar tespiti için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne, yaklaşık 3 ay önce, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ağaç kesim ve taşıma ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçları da kestiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarda, firma görevlilerinin devleti zarara uğratarak dolandırıcılık yaptıkları ve bazı orman şefleri ile memurlarının da rüşvet karşılığı duruma göz yumdukları ileri sürüldü. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alındı ve teknik takip yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda da 16 şüpheli saptandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında savcılık, gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri de dün eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında orman şefi ve orman muhafaza memuru ile firma görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, kesim ve taşıma işini ihaleyle alan firmanın merkezinde yaptığı aramada ise çok sayıda belgeye el koydu. 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR DAHA SONRA VERİLECEKSoruşturma kapsamında belirlenen 10 şüpheli hakkında da sorguya alınan 6 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda karar verileceği öğrenildi. SAVCILIK İSTEDİ, ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YOLLADI Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak yürütülen soruşturma kapsamında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, zarara uğratılan alanların tespiti için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak müfettiş talep etti. Müfettişlerin bölgeye gelerek zarar tespit çalışmasına başladığı ve zararın milyonlarca lirayı bulabileceği bildirildi.

Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı
Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı

Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gözaltı, Fethiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

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