Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, orman bölgesinde kesim ve taşıma işi ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışındaki genç ve nitelikli ağaçları da kestiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'nın Orman Bölge Müdürlüğü ile

koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında orman şefi ve orman muhafaza memurunun da bulunduğu 6 şüpheli, 'çete' suçundan gözaltına alındı. Savcılığın talebi üzerine görevlendirilen müfettişler ise, zarar tespiti için çalışma başlattı.