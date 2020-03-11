Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar - Son Dakika

Orman çöplerini dekoratif ürün yapıp dünyaya ihraç ediyorlar

7 saat önce

Uşak'ta yaşayan İsmail Çevirgen ve 2 kardeşi yurt dışında gördükleri ormanlık çöplerinden yapılan dekoratif süs ürünlerini Türkiye'ye getirerek, burada kurdukları tesiste yaptıkları üretimle dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor.

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Uşak'ta yaşayan İsmail Çevirgen ve 2 kardeşi yurt dışında gördükleri ormanlık çöplerinden yapılan dekoratif süs ürünlerini Türkiye'ye getirerek, burada kurdukları tesiste yaptıkları üretimle dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor. Tesislerinde onlarca kişiye istihdam sağlayan girişimci kardeşler, pazarlarını genişletmeyi hedefliyor.


İşletme sahiplerinden İsmail Çevirgen, ağabeyinin Almanya'da yaşadığı dönemde çalıştığı firmada gördüğü dekoratif süs ürünlerinin bir örneğini Türkiye'ye getirmesi sonucu 2 kardeşiyle beraber işletme kurmaya karar verdi. Bu sayede ormandan topladıkları kozalak, ağaç kabukları ve çeşitli ürünleri kurdukları tesiste işleyerek süs eşyası haline getiren girişimci kardeşler haftada yaklaşık 1 tır, yılda ise yaklaşık 90 tır ürünü başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok dünya ülkesine ihraç ediyor. Günlük 2 bine yakın ürün çıkartılan işletmede tasarımsal özel ürünler ile müşterilerin talepleri doğrudan karşılanabiliyor. Girişimci kardeşler onlarca kişiye sağladıkları istihdamın yanı sıra hedeflerinin pazarlarını genişletmek olduğunu ifade etti.


"Bu işi biz de yaparız"


Uzun yıllar önce başladıkları iş ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getiren İsmail Çevirgen süs ürünlerine çoğunlukla Avrupa ülkelerinin talep gösterdiğini dile getirdi.


Çevirgen sözlerinin devamında şunları anlattı: "3 kardeşiz, bu işe üçümüz beraber başladık. Bu işi bilenler ve yapanları araştırarak başladık. En büyük kardeşim Almanya'ya gitti. Orada çiçekçilik işine başlayınca gördüğü birkaç ürüne baktı ve 'bu iş bizde de olur' dedi. Bir dalı koparıp geldi. Biz de o dala bakarak Yalova civarlarına gittik. Biraz araştırınca olacağını düşündük ve böylelikle başladık. Bir süre ürünü kendimiz tedarik ettik, sonra da insanlar bizi tanıyarak talep gösterdi."


"Ürünlerin yüzde 80'i ihraç ediliyor"


Ürün çeşitliliğinin fazlalığına değinen Çevirgen, talebi karşılayabilmek adına iş temposunun yoğun olduğunu ifade ederek, "Toplam ürün çeşidini sayarsak 2 bin ile 3 bin çeşit ürünümüz var. Haftada yaklaşık 1 tır üretim yapıyoruz. Ağırlıklı Avrupa ülkelerinden Almanya, Hollanda, Belçika, yer yer İngiltere, Amerika'ya ihracat yapıyoruz. Yıl sonuna kadar toplamda 70 ile 90 tır arasında ihracımız oluyor. Bunların yüzde 80'i Avrupa ülkelerine gönderiliyor" dedi.


Çevirgen kadınların estetik bakış açılarının kuvvetli olmasından dolayı kadın istihdamına önem verdiklerini kaydederek, "Yaklaşık 200 kadın, 50 erkek çalışıyor. Dağdan, köyden, üretici ve tedarikçi olarak bizim üretimimize destek olan personellerimiz var. Bu şekilde çalışmamız var, hepsi el emeği olduğu için biraz zor ve meşakkatli iş oluyor" diye konuştu. - UŞAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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