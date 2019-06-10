Orman: "Daha akılcı transferler yapacağız"
7 saat önce
- Genel görüntüler Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:57 Kaynak: AA
- Genel görüntüler Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
'ın konuşması İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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